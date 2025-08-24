Beachparty auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch. Ganz Abgebrühte gehen sogar Schwimmen

Nicht gerade sommerlich
Zugegeben, das Wetter war nicht gerade sommerlich. Doch der guten Stimmung in 1441 Meter Höhe tat das keinen Abbruch.
Die erste Beachparty an der Wiedhag-Alpe
Auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch fand nämlich die erste Beachparty statt – mit Beachvolley-Platz vor der prächtigen Alpenkulisse, Beach-Bar, exotischen Früchten und sommerlichen Vibes von DJ „Chune Yaad Sound“.
Ganz Wagemutige erfrischten sich sogar im direkt neben der Alpe gelegen Bergsee, bevor alle in den Liegestühlen den Sonnenuntergang beobachten konnten.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden