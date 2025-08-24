Icon Menü
Beachparty auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch: Sommerliche Stimmung und Bergsee-Erfrischung

Alpe einmal anders

Beachparty auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch. Ganz Abgebrühte gehen sogar Schwimmen

Beachparty in luftiger Höhe auf 1441 Metern an der Wiedhag-Alpe. Bei durchwachsendem Wetter und Temperaturen unter 20 Grad hält sich der Zuspruch in Grenzen
Von Matthias Becker
    • |
    • |
    • |
    Beachparty in Oberjoch auf der Wiedhag-Alpe mit Sound eines DJ.
    Beachparty in Oberjoch auf der Wiedhag-Alpe mit Sound eines DJ. Foto: Matthias Becker

    Nicht gerade sommerlich

    Zugegeben, das Wetter war nicht gerade sommerlich. Doch der guten Stimmung in 1441 Meter Höhe tat das keinen Abbruch.

    Die Besucher hatten ihren Spaß auf der Alpe.
    Die Besucher hatten ihren Spaß auf der Alpe. Foto: Matthias Becker

    Die erste Beachparty an der Wiedhag-Alpe

    Auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch fand nämlich die erste Beachparty statt – mit Beachvolley-Platz vor der prächtigen Alpenkulisse, Beach-Bar, exotischen Früchten und sommerlichen Vibes von DJ „Chune Yaad Sound“.

    Auch Beach-Volleyballspielen war angesagt in luftiger Höhe.
    Auch Beach-Volleyballspielen war angesagt in luftiger Höhe. Foto: Matthias Becker

    Ganz Wagemutige erfrischten sich sogar im direkt neben der Alpe gelegen Bergsee, bevor alle in den Liegestühlen den Sonnenuntergang beobachten konnten.

