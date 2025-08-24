Beachparty auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch. Ganz Abgebrühte gehen sogar Schwimmen

Nicht gerade sommerlich

Zugegeben, das Wetter war nicht gerade sommerlich. Doch der guten Stimmung in 1441 Meter Höhe tat das keinen Abbruch.

Die Besucher hatten ihren Spaß auf der Alpe. Foto: Matthias Becker

Die erste Beachparty an der Wiedhag-Alpe

Auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch fand nämlich die erste Beachparty statt – mit Beachvolley-Platz vor der prächtigen Alpenkulisse, Beach-Bar, exotischen Früchten und sommerlichen Vibes von DJ „Chune Yaad Sound“.

Auch Beach-Volleyballspielen war angesagt in luftiger Höhe. Foto: Matthias Becker

Ganz Wagemutige erfrischten sich sogar im direkt neben der Alpe gelegen Bergsee, bevor alle in den Liegestühlen den Sonnenuntergang beobachten konnten.