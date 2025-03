Rekordwinter für die Bergwacht Oberstdorf

Bei der Bergwacht Oberstdorf zeichnet sich bereits jetzt ein Rekordwinter ab. Wie die Pisten- und Bergretter von Deutschlands südlichster Gemeinde am Montag mitteilten, rückten die Mitglieder bereits jetzt schon rund 150 Mal häufiger aus als in der gesamten Saison 23/24.

Mit aktuell 960 Einsätzen liegen die Einsatzzahlen noch vor Ende der Saison bereits knapp 20 Prozent über Vorjahresniveau. Aber woher rührt der sprunghafte Anstieg? „Hauptgrund hierfür ist mit Sicherheit das schöne Wetter und die damit verbundenen besucherstarken Tage“, so die Bergwacht in ihrer Mitteilung. Zudem habe es diesen Winter kaum Sturmtage gegeben, an denen die Bergbahnen keinen Betrieb hatten.

960 Einsätze: Bergwacht Oberstdorf stemmt Rekordwinter

Die Pistenrettung wird unter der Woche von derzeit 17 Mitarbeitern der DSV-Skiwacht gestellt, alle Skiwacht-Mitarbeiter sind gleichzeitig aktiv in der Bergwacht. An den Wochenenden wird der Vorsorgedienst von Mitgliedern der Bergwacht Oberstdorf sowie den Bergwacht-Dienstgemeinschaften Augsburg und Neu-Ulm durchgeführt.

Immer wieder kommt es auf den Allgäuer Pisten zu teils schweren Unfällen - zu denen meist die Pistenretter ausrücken. So fanden etwa erst am Wochenende Zeugen einen verletzten und bewusstlosen Skifahrer am Fellhorn. Der 62-Jährige musste nach Erstversorgung durch die Pistenrettung per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Mitte Februar kollidierte am Fellhorn eine Skifahrerin (75) und ein Skifahrer (28) - die Frau musste ins Krankenhaus geflogen werden und war schwer verletzt. Viele Schaulustige zückten ihre Handys.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Oberstdorf

Einwohner : 9551 (30.06.2021)

Bürgermeister : Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage : 813 Meter ü. NHN

Fläche : 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze, Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee , Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage : www.oberstdorf.de