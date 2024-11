Projekt zur Besucherlenkung im Oberallgäu: Finanzierung bis 2027 gesichert

Wo darf ich Schneeschuhgehen, ohne das Wild zu stören? Darf ich beim Wandern mit dem Schlafsack draußen übernachten? Was muss ich machen, wenn ich beim Wandern an ein Gatter komme? Outdoorerfahrene Oberallgäuer wissen aus dem Effeff, wie sie sich in der Natur verhalten sollen. Damit es auch alle anderen lernen, gibt es seit Mitte 2021 das Projekt der Besucherlenkung. Dessen Finanzierung ist jetzt für weitere drei Jahre gesichert. Ziel ist nicht nur, etwas zu verhindern, sondern künftig auch zu ermöglichen - etwa beim Thema Naturcamping, erklärte Ursula Scholl dem Tourismus- und Umweltausschuss des Oberallgäuer Kreistags.

