Betrunkener Autofahrer gerät auf B308 mehrmals in den Gegenverkehr

In Oberstaufen ist ein Mann am Sonntagabend betrunken Auto gefahren und hat dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, war der 29-Jährige gegen 19 Uhr auf der B308 von Lindenberg in Richtung Immenstadt unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Mehrere entgegenkommende Autofahrer mussten abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Betrunkener Autofahrer gerät auf B308 wiederholt auf Gegenfahrbahn

Streifenpolizisten hielten den Autofahrer in der Nähe von Ratholz an. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von über einer Promille. Die Polizei ließ den 29-Jährigen nicht weiterfahren, beschlagnahmten seinen Führerschein und ordneten eine Blutentnahme an.

