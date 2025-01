Bischof Bertram Meier: „Gott möchte keine Fotokopien, sondern ein Original“

„Das ist für mich heute kein Pflichttermin, sondern Ehrensache“, betonte Bischof Dr. Bertram Meier am Sonntag bei seinem Besuch der Teilnehmer des vom Offenen Seminar (OS) angebotenen Weihnachtskurses im Haus Elias. Von der ersten Stunde an sei er selbst ein bekennender und treuer OS‘ler, berichtete der Bischof den mehr als 40 Teilnehmern.

Bischof Dr. Bertram Meier zu Besuch in Seifriedsberg

Bischof Bertram war von den Jungs im Alter von 13 bis 20 Jahren zunächst mit einer La-Ola-Welle und einem Lied begrüßt worden. Mit einigen Begleitern besuchen die jungen Männer aus Oberstdorf, Durach, Burgberg, Marktoberdorf, Schondorf, Königsbrunn, Gundelfingen und Peißenberg zum Jahresende den OS-Kurs in Seifriedsberg. Im großen Saal stellte sich die ganze Gruppe mit OS-Leiter Domvikar Albert Wolf, Gemeindereferent Benjamin Ehrlich sowie Diakon Josef Wagner (Königsbrunn) und Kaplan Stefan Riedel (Marktoberdorf) einem Quiz.

Dabei galt es, 15 Fragen zum Leben des Bischofs richtig zu beantworten. Angefangen vom Jahr seiner Bischofsweihe (2020), über familiäre Besonderheiten bis hin zu kulinarischen Abneigungen wurden Details abgefragt. Selbstredend hatte am Ende der Bischof die meisten Punkte erzielt, gefolgt von den OS-Kursteilnehmern Dennis und Luis.

Quiz zum Leben des Bischofs

Während des Gottesdienstes in der Hauskapelle richtete sich Bischof Bertram dann an die Jungen mit der Frage: „Schreibt ihr noch Briefe?“ Zu Weihnachten habe Gott uns einen Liebesbrief geschrieben und mitgeteilt, dass das Wort, also Jesus Christus, Mensch geworden sei, stellte der Bischof fest. Der selige Carlo Acutis, dessen Reliquie in der Kapelle des Hauses Elias verehrt wird, habe einmal gesagt, Menschen würden als Originale geboren und würden diese Welt als Kopien wieder verlassen.

„Gott möchte keine Fotokopien, sondern ein Original“, fuhr Bischof Bertram fort. Er wünschte sich von ihnen, dass sie alle Originale würden. Der Liebesbrief von Gott, „der den Familien an Weihnachten ins Haus geflattert sei“, so sein Wunsch, solle von ihnen persönlich und mit eigener Unterschrift beantwortet werden, schloss der Bischof seine Predigt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen klang der Besuch von Bischof Bertram aus.

