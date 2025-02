Nach nur wenigen Tagen: Breitachklamm schließt kurzfristig

Die Breitachklamm bei Oberstdorf ist heute am Donnerstag, 20. Februar 2025, kurzfristig geschlossen worden. Das teilen die Betreiber mit. Als Gründe dafür nennen sie die aktuelle Witterung sowie die Wetterprognosen für die nächsten Tage. Aktuell sei ein Besuch der Schlucht zu gefährlich. Einen Termin für die Wiedereröffnung gibt es noch nicht.

Breitachklamm war nur wenige Tage geöffnet

Erst am Wochenende öffnete die Breitachklamm wieder für Besucherinnen und Besucher. In den letzten Wochen hatte das Wetter immer wieder nicht gut mitgespielt. Weshalb die Klamm in diesem Winter bereits mehrmals kurzfristig geschlossen und wieder geöffnet wurde.

Auf der Website der Breichtachklamm werden stets aktuelle Informationen zum Status der Felsenschlucht bereitgestellt.

Die Breitachklamm im Winter

Sowohl im Sommer als auch im Winter ist die Breitachklamm ein beliebtes Ausflugsziel. Auch von Reiseführern wie „Lonely Planet“ wird die Schlucht immer wieder empfohlen. „Die im Sommer so bewegte, rauschende Breitachklamm ist zu einer bizarren, verzauberten, glitzernden Winterwelt erstarrt“, heißt es auf der Website.

In dieser Winterwelt gibt es riesige Eiszapfen und eingefrorene Wasserfälle, die langen Vorhängen gleichen, zu bestaunen. Wie das aussehen kann, haben wir in einem Video festgehalten.

Das kosten Tickets aktuell in der Breitachklamm

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 7,50 Euro.

Kinder zwischen fünf und 15 Jahren zahlen 2,50 Euro pro Person.

Ein Parkticket kostet für Autofahrer 4 Euro für den ganzen Tag.

Tickets kann man schon vorab online buchen.

Wanderung durch die Breitachklamm: Das sollten Besucher wissen

Dauer der Wanderung durch die Breitachklamm: etwa eine Stunde

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung gehören zum Ausflug dazu

Länge: 2,2 Kilometer

Höhenmeter: 245 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.

