Die Breitachklamm öffnet wieder

Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas öffnet wieder ihre Pforten. Die Breitachklamm im Oberallgäu ist am Mittwoch, 25. Dezember, wieder für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Das gaben die Betreiber am Dienstag, 24. Dezember, bekannt.

Gibt es aktuell Eiszapfen in der Breitachklamm?

Die Breitachklamm ist im Sommer und Winter ein beliebtes Ausflugsziel im Allgäu, auch von Reiseführern wie „Lonely Planet“ wird die Schlucht immer wieder empfohlen. Im Winter staunen Besucher vor allem über die riesigen Eiszapfen und -gebilde, die von und an den steinernen Wänden hängen. „Die im Sommer so bewegte, rauschende Breitachklamm ist zu einer bizarren, verzauberten, glitzernden Winterwelt erstarrt.“, heißt es auf der Website.

Aber genau auf die beeindruckenden Eismassen muss man aktuell wohl aufgrund der Wetterlage verzichten, schreiben die Betreiber an Heiligabend: „Allerdings hat der starke Regen vor wenigen Tagen sämtliches Eis schmelzen lassen - daher sind in der Klamm winterliche Verhältnisse, aber keine Eisbildung.“

Was kann man zwischen den Jahren im Allgäu unternehmen?

Für einen Ausflug zwischen den Jahren bietet sich die Breitachklamm also trotz fehlender Eiszapfen an - was man sonst noch zwischen Weihnachten und Silvester im Allgäu unternehmen kann, erfahren Sie hier.

Die Breitachklamm ist täglich von 9 bis 16 Uhr (letzter Einlass) geöffnet, an Silvester laut Website nur bis 15 Uhr.

Das kosten Tickets aktuell in der Breitachklamm

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 7,50 Euro.

Kinder zwischen fünf und 15 Jahren zahlen 2,50 Euro pro Person.

Ein Parkticket kostet für Autofahrer 4 Euro für den ganzen Tag.

Tickets kann man schon vorab online buchen.

Wanderung durch die Breitachklamm: Das sollten Besucher wissen

Dauer der Wanderung durch die Breitachklamm: etwa eine Stunde

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung gehören zum Ausflug dazu

Länge: 2,2 Kilometer

Höhenmeter: 245 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.