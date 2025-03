Wenn ein ICE in Tiefenbach stoppen muss: Breitachtaler Theatergruppe präsentiert witziges Stück

Gestrandet am Bahnhof in Tiefenbach: Sabine Schmid, Gisela Müller, Hanna Finkel und Vroni Rietzler.(von links) in der Komödie "Es fährt kui Zug". Die Breitachtaler Theatergruppe spielt sie in Oberstdorf-Tiefenbach.

Foto: Sabine Schmid