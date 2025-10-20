Der Nächste, bitte! Dieser Kunstschmied will Sonthofer Bürgermeister werden

Der Nächste kommt aus der Deckung: Christian Lanbacher will Sonthofer Bürgermeister werden. Das hat die FDP Sonthofen in einer Pressemitteilung am Montag bekannt gegeben – Lanbacher bestätigte das unserer Redaktion. „Mich haben Stimmen aus der Stadt erreicht, dass der Schwung in Sonthofen etwas fehlt. Ich bin der Auffassung, dass sich einiges tun muss, was Wirtschaft und Tourismus betrifft. Da will ich etwas bewegen“, sagt Lanbacher. Seit Ende Juli steht bereits fest, dass die Grünen Thomas Jortzig ins Rennen um das Amt des Rathauschefs schicken.

Lanbacher seit 2002 im Sonthofer Stadtrat aktiv

Der 61-jährige Lanbacher, der seit 2002 als Stadtrat aktiv ist, tritt für das Unterfangen, Nachfolger von Christian Wilhelm zu werden, der Partei der Freien Demokraten bei. Lanbacher war 20 Jahre für die Freien Wähler im Gremium, ehe er 2022 austrat und fortan parteilos im Stadtrat saß. „Am Schluss war das ein langer Findungsprozess“, erzählt Lanbacher. „Es gab auch Gespräche mit anderen Parteien, aber eben auch viele unterschiedliche Befindlichkeiten.“ Was die FDP betreffe, gehöre es „zum Anspruch einer großen Partei, einen Kandidaten zu stellen“, ergänzt der Kunstschmied.

„Ich möchte meine Erfahrung aus Stadtrat und Unternehmertum zum Wohl unserer Stadt einsetzen. Mein Ziel ist ein modernes, starkes und lebenswertes Sonthofen – gestaltet im Dialog“, erklärt Lanbacher. „Es braucht in Sonthofen eine gewisse Offenheit, auch was Investoren betrifft. Da gilt mein Fokus auch der Hotelentwicklung, der Wirtschaft allgemein und dem Tourismus. Es gibt so viele Dinge, die man in der Stadt beschleunigen könnte.“

Bürgermeister in Sonthofen: So ist die Lage bei den Parteien

Am 30. Oktober wolle sich Lanbacher der Öffentlichkeit vorstellen (ab 19 Uhr, Haus Oberallgäu). Damit steht nach Thomas Jortzig der zweite Name für den Bürgermeisterwahlkampf. Die CSU sucht bekanntlich per Ausschreibung einen Bewerber, die AfD erklärte, keinen Kandidaten zu nominieren. Die SPD hat einen potenziellen Kandidaten in Aussicht, während die Freien Wähler in Kürze einen Namen verkünden wollen.