Einmal wird es brenzlig auf der Bürgerversammlung in Sonthofen

Das Programm war üppig, die Resonanz war groß. Über 350 Sonthoferinnen und Sonthofer – doppelt so viele wie im vergangenen Jahr und dreimal so viele wie noch 2022 - besuchten die Bürgerversammlung der Kreisstadt im Haus Oberallgäu. Und die Themenfelder, die Bürgermeister Christian Wilhelm auf seiner zehnten Bürgerversammlung als Rathauschef abarbeitete, waren ebenso bunt wie komplex: Eissporthalle, Fußgängerzone, Marktanger-Tiefgarage, Ganztagsbetreuung an Schulen und die Finanzlage. „Wir sind in einer Zeit des Umbruchs, das merkt man an vielen Stellen. In einer Zeit, in der man manchmal verzweifeln möchte“, sagte Wilhelm. „Es kommen viele Entscheidungen auf uns zu und es wird viele Dinge geben, die uns extrem beschäftigen werden.“

Ronald Maior Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christian Wilhelm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis