„Ja“ zum ÖPNV-Konzept: So würde Oberstaufen davon profitieren

Der Marktgemeinderat in Oberstaufen hat das Mobilitätskonzept „mobil365“ des Landkreises einstimmig befürwortet. Er forderte allerdings, dass Kommunen in die weitere Planung eingebunden werden. Auch sollte sich der Landkreis Gedanken über eine alternative Finanzierung machen. Sonst wäre Oberstaufen mit 230.000 Euro jährlich fünftgrößter Zahler für das neue ÖPNV-Konzept - was für Diskussionen im Gremium sorgte.

