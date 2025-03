Fahrgast schlägt offenbar Busfahrer in Oberstaufen ins Gesicht

In Oberstaufen ist ein Busfahrer wohl von einem Fahrgast attackiert worden. Laut Polizei hatte der 54-jährige Busfahrer am Freitagabend Anzeige erstattet. Er gab ab, am Nachmittag von dem unbekannten Täter am Bahnhof Oberstaufen zunächst verbal angegangen worden zu sein.

Fahrgast attackiert Busfahrer in Oberstaufen - Polizei sucht Zeugen

Der etwa 30 Jahre alte Fahrgast habe ihn bedroht und beleidigt. Dann soll der Mann dem Busfahrer mit der Faust auf das rechte Auge geschlagen haben. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu dem Vorfall. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 08323/96100 bei der Immenstädter Polizei melden.

