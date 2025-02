Zwei neue Clubs in einem Haus: Dieser Sonthofer will das Nachtleben der Stadt ankurbeln

Ein Mann, zwei ambitionierte Pläne: Der Sonthofer Olgun Duran übernimmt zwei der begehrtesten „Spots“ in der Kreisstadt. Im vergangenen Oktober eröffnete der 33-Jährige das „Café Kreuzeck“ im Obergeschoss des Gebäudekomplexes in der Schnitzer-Straße 1 – nun hat Duran auch den Zuschlag der Eigentümer bekommen, im Erdgeschoss eine „Event-Location“ einzurichten. An dieser Stelle schloss erst im Winter der vor einem Jahr eröffnete Peak-Club.

