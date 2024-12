Hier befindet sich der höchstgelegene Weihnachtsmarkt im Allgäu

Wenn es vor atemberaubender Bergkulisse mit schneebedeckten Gipfeln nach Lebkuchen und Glühwein riecht und festliche Musik auf geschmückten Straßen und Plätzen erklingt, kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Weihnachtsmarkt-Saison im Allgäu.

Wie wäre es, bei einem Weihnachtsmarkt nicht nur Zimt und Punsch, sondern auch Höhenluft zu schnuppern? Das geht: Einige der adventlichen Veranstaltungen aus der Region befinden sich auf mehreren hundert Metern über dem Meeresspiegel. Doch welcher ist eigentlich der höchstgelegene Weihnachtsmarkt im Allgäu?

Das ist der höchstgelegene Weihnachtsmarkt im Allgäu

Der kleine Adventsmarkt aus dem Oberallgäu setzt sich gegen hohe Konkurrenz durch - und lässt sogar die über 800 Meter hoch gelegenen Weihnachtsmärkte aus Wiggensbach und Bad Hindelang hinter sich.

Denn der Adventsmarkt in Wertach befindet sich auf etwa 915 Metern Höhe. Er öffnet am ersten Advent, dem 1. Dezember, von 13 bis 16 Uhr. Die Bewohner des Hauses Schimmelreiter, einer Einrichtung für Menschen mit psychischer Erkrankung in Wertach, veranstalten den Markt. Verkauft werden unter anderem getöpferte Nikoläuse, Deko-Tannenbäume und Webteppiche.

Höchster Weihnachtsmarkt in der höchstgelegenen Markt-Gemeinde Deutschlands

Nicht nur der dortige Weihnachtsmarkt, sondern der Ort selbst ist rekordverdächtig: Schließlich gilt Wertach als die höchste Markt-Gemeinde Deutschlands. Der höchste Punkt der Gemeinde, das bei Skifahrern sehr beliebte Wertacher Hörnle, ragt gar 1695 Meter in die Höhe.

Die schöne Seite des Winters: Das Foto entstand bei einer Skitour zum Wertacher Hörnle im Oberallgäu.

Höchstgelegene Weihnachtsmärkte Deutschland, Europa und dem Allgäu

Im deutschlandweiten Ranking reicht es für den Adventsmarkt in Wertach nicht für den ersten Platz. Den belegt die Gemeinde Schönwald aus dem Schwarzwald. Der deutlich größere Markt liegt rund 1000 Meter hoch. Den Europa-Rekord hält die Schweiz: Der Christkindlimärt auf dem Pilatus in der Nähe von Luzern befindet sich auf stolzen 2132 Metern Höhe.

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Die Weihnachtsmarkt-Saison im Allgäu ist in vollem Gange. Gerade rund um das erste Adventswochenende öffnen Advents-, Weihnachts- und Christkindlmärkte überall in der Region ihre Tore. Von kleinen, familiären Weihnachtsmärkten wie in Wertach bis hin zu großen Märkten wie in Kempten und Memmingen - hier ist für jeden etwas dabei.