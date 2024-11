Der höchstgelegene Campingplatz Deutschlands liegt im Allgäu

Campingplätze im Allgäu gehören seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen für Touristen und Einheimische. Im Sommer drängen sich Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte in der Region dicht an dicht, um die Allgäuer Natur zu genießen. Und auch Wintercamping bewährt sich inzwischen als anhaltender Trend.

Das ist der höchstgelegene Campingplatz Deutschlands

Den Bergen kommen Campingfreude an einem Ort besonders nah: Der Campingplatz Bergheimat in Oberjoch (Bad Hindelang) ist der höchstgelegene in ganz Deutschland. In diesem Artikel haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen über den Rekord-Campingplatz zusammengefasst:

Name: Campingplatz Bergheimat

Adresse: Paßstraße 60, 87541 Oberjoch (Bad Hindelang )

Höhe: 1150 Meter

Anreise: über A7 bis zur Ausfahrt Bad Hindelang/Oy-Mittelberg, dann über B310 bis nach Oberjoch

Öffnungszeiten: ganzjährig

Der Campingplatz Bergheimat befindet sich mitten im Oberallgäu, nahe der österreichischen Grenze. Zu Füßen des Oberjocher Hausberges Iseler liegen die bis zu 70 Quadratmeter großen Stellplätze, überwiegend direkt an der Straße. Auf dem Gelände werden Urlauberinnen und Urlauber einige Aktivitäten angeboten: Sauna, Trampolin, Pool, Kicker, Tischtennisplatten und eine Boulderwand. Für Kinder gibt es zudem einen Waldspielplatz. Übrigens: auch Hunde sind am höchstgelegenen Campingplatz Deutschlands willkommen.

Die schönsten Ausflüge rund um den Campingplatz Bergheimat in Oberjoch

Der Campingplatz in Oberjoch ist das ganze Jahr über ein geeigneter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung. Wir haben für Sie ein paar Tipps gesammelt:

Wanderungen, z.B. auf den Iseler oder zur Murmeltierwiese auf der Zipfelsalp

Klettersteige und Bountainbike-Touren

Sommer: Baden im Grüntensee

Winter: Skifahren und Rodeln

Bergbahnfahren

Fahrt über den Oberjochpass

Ausflug in die österreichische Exklave Jungholz

Übrigens ist neben dem Campingplatz auch Oberjoch selbst Rekordhalter: Der Bergdorf ist das höchstgelegene Deutschlands. Doch nicht alle Allgäuer Rekorde liegen in Oberjoch: Die höchstgelegene Bergbahn der Region befindet sich ein ganzes Stück weiter westlich.