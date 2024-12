Der südlichste Weihnachtsmarkt Deutschlands befindet sich im Allgäu

Überall im Allgäu kommt aktuell erste Weihnachtsstimmung auf - gerade rund um den ersten Advent öffnen in vielen großen und kleinen Orten der Region die diesjährigen Weihnachtsmärkte. Viele Veranstaltungen im Allgäu finden vor winterlicher Bergkulisse oder in historischen Altstädten statt.

Von eher familiären und kleinen Weihnachtsmärkten bis hin zu großen Erlebnis-Weihnachtsmärkten ist im Allgäu für jeden Geschmack etwas geboten. Wer den südlichsten Weihnachtsmarkt in Deutschland besuchen möchte, muss dazu ins Oberallgäu.

Im Allgäu öffnet der südlichste Weihnachtsmarkt Deutschlands

Zugegeben: Es ist eine knappe Angelegenheit, doch das Allgäu beheimatet Deutschlands südlichsten Weihnachtsmarkt. Der Oberstdorfer Advent öffnet ein paar Meter südlicher als der Mittenwalder Christkindlmarkt in Oberbayern.

Der Oberstdorfer Advent - so der offizielle Name - lockt an allen vier Adventssamstagen Besucher in die südlichste Gemeinde Deutschlands. In diesem Jahr findet Oberstdorfer Advent zum 21. Mal statt und ist damit gelebte Tradition im Oberallgäu.

Das ist beim südlichsten Weihnachtsmarkt Deutschlands geboten

Das gemütliche und festliche dekorierte Hüttendorf im Oberstdorfer Kurpark macht den südlichsten Weihnachtsmarkt Deutschlands auch zu einem der schönsten im Allgäu. An zahlreichen Ständen und Buden können die Besucher bummeln und stöbern - oder sich heiße Getränke und andere Leckereien kaufen.

Zusätzlich gibt es im nahen Oberstdorf Haus Konzerte und Ausstellungen. An allen Samstagen ist es außerdem Tradition, gemeinsam die Kerzen auf dem großen Adventskranz zu entzünden.

Das ist das Programm bei Deutschlands südlichstem Weihnachtsmarkt

An allen vier Samstagen hat das Hüttendorf von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Das Anzünden der Kerzen findet jeweils um 17 Uhr statt, musikalisch begleitet von verschiedenen Musikgruppen, darunter Alphornbläser und Bläser der Oberstdorfer Musikschule.

Eine halbe Stunde später, um 17.30 Uhr, lädt das Oberstdorf-Haus in den Saal Nebelhorn zum wöchentlich wechselnden „Adventsprogramm“ mit klassischer Instrumental-Musik und Gesang. Die genauen Programmpunkte der vier Termine und alle weiteren Informationen zum Oberstdorfer Advent finden Sie hier.

Südlichster Weihnachtsmarkt Deutschlands öffnet im Allgäu

In Oberstdorf gibt es noch einen zweiten Weihnachtsmarkt, der eher klein und familiär ist. Der Weihnachtsmarkt am beliebten Ausflugsziel Berggasthof Bergkristall liegt außerhalb des Ortes - und damit auch streng genommen etwas südlicher. Aber er fand bereits im November statt und kann daher nicht mehr besucht werden.

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Überall im Allgäu beginnt nun die Weihnachtsmarkt-Saison. Welche Advents-, Weihnachts- und Christkindlesmärkte in der Region noch stattfinden, lesen Sie hier. Eine Übersicht über die weiteren Weihnachtsmärkte im Oberallgäu finden Sie hier.