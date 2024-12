Die knuffigen Kerlchen gefallen: So beurteilen Oberallgäuer Kinobetreiber das Filmjahr 2024

An den knuffigen gelben Kerlchen finden die Oberallgäuer Kinobesucher weiterhin Gefallen. Die Minions aus der neuen Folge „Ich - einfach unverbesserlich 4“ konnten in der Sonthofer Filmburg und im Oberstdorfer Kurfilmtheater jeweils den ersten Platz in der Publikumsgunst belegen. Überhaupt schienen Computeranimationen im ablaufenden Kinojahr in der Region gut anzukommen. Platz 1 im Oberstdorfer Loft und zweitplatziert in Sonthofen und Immenstadt, machte der Streifen „Alles steht Kopf 2“ ebenfalls Furore. In die Phantasiewelt entführt auch der Film „Chantal im Märchenland“ mit dem „Fack Ju Göhte“-Star Jella Haase, der in Sonthofen und im Loft auf Platz 3 landete.

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Petra Kelly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis