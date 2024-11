Schwungvolle Schlittenfahrt: Das kurzweilige Kirchenkonzert der Musikkapelle Stein

„Ich geb‘ mein Bestes für Dich, geb‘ Dir mein Ehrenwort.“ So heißt es in einem bewegenden Lied der Schweizer Kult-Band „Fäaschtbänkler“. Die Textzeile wirkt wie ein Versprechen an die Besucherinnen und Besucher des Konzertes in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Immenstadt, gegeben von den Mitgliedern der Musikkapelle Stein. Und die über vierzig Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dirigent Martin Spettel hielten Wort und präsentierten dort ein vielfältiges und kurzweiliges Kirchenkonzert.

