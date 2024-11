Ein Glühwürmchen lässt‘s leuchten: Kinder spielen in Oberstdorf ein Musical über Freundschaft

Mit ihrem Kinder- und Teenie-Chor führt Martina Noichl am Samstag, 23. November, sowie am Sonntag, 24. November, jeweils um 17 Uhr im Theaterkeller des Gymnasiums Oberstdorf das Musical „Geschöpf der Nacht“ von Andreas Schmittberger auf. Besucher dürfen sich auf „eine spannende und lustige Aufführung für die ganze Familie“ freuen. Ulrike Lösch am Cello und Stefan Heidweiler am Klavier begleiten die Lieder.

