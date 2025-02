Bis zu 2000 Diebstähle jährlich im Oberallgäu und Kempten

Erst kürzlich wurde ein 13-Jähriger in Sonthofen beim Diebstahl erwischt. Die Polizei fand bei dem Jugendlichen Feuerwerkskörper und ein Messer. Weiter musste sich am Amtsgericht in Sonthofen zuletzt ein 67-Jähriger verantworten, weil er Waren durch den Gitterzaun im Außenbereich eines Baumarkts schmuggelte: Der Rentner wurde dabei von einem Passanten beobachtet und abgefangen.

