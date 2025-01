Diese 5 Winter-Ausflüge im Allgäu sind ideal für Senioren

Skifahren, Langlaufen, Winterwandern - das Allgäu ist im Winter perfekt für alle, die sich gerne draußen auspowern. Es gibt aber auch Aktivitäten, die sich für ältere Menschen oder alle, die es gerne gemütlich angehen lassen, eignen. Unsere fünf Tipps.

Im Allgäu gibt es zahlreiche Winterwanderungen, bei denen man wenig Strecke und wenige Höhenmeter zurücklegt. Eine Möglichkeit ist die Winterwanderung vom Mittag zum Bärenköpfle.

Wunderschöne Winterwanderung im Oberallgäu

Mit der Mittagbahn geht es gemütlich hinauf, die Wanderung startet am Gipfel. Der breite, präparierte Weg führt von der Mittagbahn zum Gipfel des Bärenköpfle mit seinem exponierten Kreuz. „Der Weg ist auch für kleine Kinder und Oma und Opa gut zu bewältigen“, schreibt der Bahnbetreiber auf seiner Website. Von der Bergstation bis zum Bärenköpfle ist man etwa eine halbe Stunde unterwegs.

Das Gipfelkreuz am Bärenköpfle. Foto: Leonie Küthmann

Übrigens: Woher das Bärenköpfle seinen Namen hat und was es so besonders macht, erfahren Sie hier.

Festes Schuhwerk und winterfeste Kleidung sind Pflicht.

Winterwanderung um den Hopfensee im Ostallgäu

Ebenfalls sehr gemütlich ist ein Spaziergang an einem der Allgäuer Seen, beispielsweise den Schwansee oder den Hopfensee. Wer fit ist, kann den ganzen See umrunden - dabei handelt es sich um eine Strecke von etwa 6,8 Kilometern. Es ist aber auch möglich, einfach nur eine gewisse Zeit am Ufer entlangzulaufen und den Blick auf die Berglandschaft zu genießen. Anstiege oder Ähnliches gibt es hier nicht, der Weg verläuft größtenteils eben.

Obwohl die Wege breit und meist gut geräumt sind, ist festes Schuhwerk Pflicht. Parkplätze gibt es beispielsweise nahe des Campingplatzes und am Südufer.

Am Hopfensee findet man auch einige Bänke, die zum Ausruhen einladen. Foto: MiS, Imago Images

Fahrten mit der Pferdekutsche oder mit dem Schlitten

Wieso selbst bewegen, wenn man auch gemütlich sitzen und die vorbeiziehende Allgäuer Winterlandschaft genießen kann?

Im Allgäu gibt es zahlreiche Veranstalter, die Schlittenfahrten mit Pferden anbieten, beispielsweise in den Hörnerdörfern oder in Oberstaufen im Oberallgäu, aber auch in Nesselwang oder Schwangau im Ostallgäu. Sollte nicht ausreichend Schnee liegen, tauschen einige Anbieter den Schlitten gegen eine Kutsche.

In Schwangau ist es beispielsweise auch möglich, die Kutschfahrt mit einem Besuch bei der Wildfütterung zu verbinden. Zunächst geht es gemütlich mit dem Pferdeschlitten über schneebedeckte Wiesen, dann kann man den Rothirschen bei Heu essen zuschauen. Treffpunkt am Parkplatz an der Karbrücke, am Ortseingang vom Ortsteil Brunnen. Insgesamt dauert die Fahrt dann etwa zwei Stunden, man sollte allerdings vorab reservieren. Weitere Informationen gibt es hier.

Das Allgäu lässt sich auch vom Pferdeschlitten aus entspannt genießen. Foto: Zoonar, Imago Images (Symbolbild)

Mit dem Marktbähnle Oberstdorf und Umgebung erkunden

Auch hier ist man nicht selbst unterwegs, sondern lässt sich transportieren: Mit dem Oberstdorfer Marktbähnle kann man nicht nur Oberstdorf und seine Umgebung genießen, sondern lernt auch etwas über die Geschichte der Gemeinde. Die verzierten Bähnchen starten ihre Fahrten am Kurpark. Es gibt neben einer Ortsrundfahrt auch eine große Rundfahrt, die um die Gemeinde herum führt. Bei Letzterer hält das Bähnle unter anderem an den Loretto-Kapellen und die Passagiere lernen mehr über die Seitentäler Oberstdorfs.

Insgesamt dauert die große Rundfahrt etwas mehr als eine Stunde. Karten kauft man direkt beim Schaffner. Alle weiteren Informationen zum Fahrplan und den Preisen gibt es hier.

Barrierefrei: Hier kann man im Winter die Aussicht genießen

Wer mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs ist, muss nicht auf atemberaubende Aussichten von den Allgäuer Bergen verzichten. Am Nebelhorn beispielsweise findet man laut den OK-Bergbahnen mit dem Nordwandsteig nicht nur einen aufregenden Winterwanderweg - teilweise blickt man 600 Meter in die Tiefe - die Stahlkonstruktion ist darüber hinaus auch barrierefrei.

Das Skywalk Allgäu in Scheidegg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Skywalk Allgäu

Am Walmendinger Horn gibt es die Geo-Aussichtsplattform, die ebenfalls barrierefrei ist und einen Blick über das Allgäu und das Kleinwalsertal bietet.

Auch der Baumwipfelpfad „Skywalk“ im Westallgäu nahe Scheidegg ist laut Betreiber barrierefrei. Über einen Aufzug ist die 40 Meter hohe Stahlkonstruktion auch mit dem Rollator oder Rollstuhl gut erreichbar. Und an klaren Tagen kann man hier über den Bodensee bis in die Schweiz blicken.