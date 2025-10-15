Immenstadt öffnet Schranken für digitales Parken: Das erwartet Autofahrer in der Tiefgarage

Jetzt ist Schluss mit dem übergangsweise kostenlosen Parken in der Tiefgarage am Klostergarten in Immenstadt. Die Stadtwerke Immenstadt haben wie angekündigt das Kassensystem auf eine ticketlose Zufahrt mit Kennzeichen-Erkennung umgestellt.

Anders als etwa bei der Klinik Immenstadt müssen Autofahrer in der städtischen Tiefgarage allerdings keine Sorge haben, nach einem Bezahlfehler sofort zu einer teuren Vertragsstrafe verdonnert zu werden. Die städtische Tiefgarage hat nämlich trotz der Kennzeichen-Erkennung noch Schranken an der Ein- und Ausfahrt. Damit kann also niemand versehentlich davonfahren, ohne zu bezahlen, weil die Schranke dann einfach nicht aufgeht.

Digitales Parken in der Tiefgarage in Immenstadt: So funktioniert das neue System

Wie läuft das Parken dann ab? Bei der Einfahrt in die Tiefgarage am Klostergarten öffnet sich die Schranke, Kameras erfassen das Autokennzeichen. Es gibt aber kein Parkticket mehr, das die Fahrerinnen und Fahrer verlieren könnten. Wer wieder ausfahren will, geht wie früher vorher zum Kassenautomaten. Dort benötigt man dann aber kein Parkticket mehr, sondern tippt sein Kennzeichen ein - und zahlt.

Nur wenn das geklappt hat, öffnet sich die ebenfalls mit einer Kamera überwachte Schranke bei der Ausfahrt. Das bedeutet auch: Wer zum Beispiel fürs falsche Kennzeichen zahlt, kann in der Tiefgarage am Klostergarten gar nicht mit dem Auto rausfahren. So lassen sich Fehler beheben, ohne dass eine teure Vertragsstrafe droht.

Die Bahnhofs-Tiefgarage soll zu einem späteren Zeitpunkt auf das neue System umgestellt werden.

