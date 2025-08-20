Polizei deckt Serie von Straftaten bei Wohnungsdurchsuchung in Sonthofen auf

Polizeibeamte haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Sonthofen eine Reihe von Straftaten aufgedeckt. Ein 25-Jähriger muss sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten.

Drogenanbau und Diebstähle in Sonthofen aufgedeckt

Wie die Polizei in Sonthofen mitteilt, sei gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Cannabisgesetz ermittelt worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Beamten zunächst eine illegale Cannabisplantage und Diebesgut im Wert von über 600 Euro. Dieses stammte aus einem Elektromarkt.

Mann soll weitere Straftaten begangen haben

Im Laufe der Ermittlungen stellten die Beamten dann fest, dass der 25-Jährige auch im Verdacht steht, eine Urkundenfälschung begangen zu haben. Zudem konnte die Polizei ihm mehrere Fahrten ohne Fahrerlaubnis nachweisen.

Der Mann wird sich jetzt wegen der genannten Verstöße verantworten müssen. Die Ermittlungen der Polizei sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.