Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Ehrenbürger Alfons Zeller: Ein Leben für Burgberg und die Politik

Besondere Auszeichnung

Alfons Zeller ist neuer Ehrenbürger von Burgberg: Der 80-Jährige CSU-Mann ist nach wie vor politisch engagiert

Burgbergs Bürgermeister lobt bei einer Feierstunde Zellers Haltung und Einsatz. Eine seiner drei Töchter ist Rathauschefin einer großen Stadt.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Alfons Zeller ist Burgbergs neuer Ehrenbürger: Bürgermeister André Eckardt überreicht die Urkunde und eine Medaille.
    Alfons Zeller ist Burgbergs neuer Ehrenbürger: Bürgermeister André Eckardt überreicht die Urkunde und eine Medaille. Foto: Florian Weber

    Alfons Zeller war 30 Jahre (bis 2008) Landtagsabgeordneter der CSU, in dieser Zeit auch einige Jahre Staatssekretär im Wirtschafts-, später im Finanzministerium. Er blieb aber seinem Geburtsort immer treu: Vor 80 Jahren kam er im Burgberger Ortsteil Häuser zur Welt und lebt dort immer noch. Zeller mag das Bodenständige. Er war 24 Jahre Gemeinderat in Burgberg, einige Jahre auch stellvertretender Bürgermeister, seit 47 Jahren ist er Kreisrat. Sich in seiner Heimat zu engagieren, das ist für ihn Ehrensache. Vor wenigen Tagen wurde Alfons Zeller zum Ehrenbürger der Gemeinde Burgberg ernannt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden