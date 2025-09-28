Alfons Zeller ist neuer Ehrenbürger von Burgberg: Der 80-Jährige CSU-Mann ist nach wie vor politisch engagiert

Alfons Zeller war 30 Jahre (bis 2008) Landtagsabgeordneter der CSU, in dieser Zeit auch einige Jahre Staatssekretär im Wirtschafts-, später im Finanzministerium. Er blieb aber seinem Geburtsort immer treu: Vor 80 Jahren kam er im Burgberger Ortsteil Häuser zur Welt und lebt dort immer noch. Zeller mag das Bodenständige. Er war 24 Jahre Gemeinderat in Burgberg, einige Jahre auch stellvertretender Bürgermeister, seit 47 Jahren ist er Kreisrat. Sich in seiner Heimat zu engagieren, das ist für ihn Ehrensache. Vor wenigen Tagen wurde Alfons Zeller zum Ehrenbürger der Gemeinde Burgberg ernannt.
Besondere Auszeichnung
