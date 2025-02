Faszinierende „Zeitreise“ in Oberstdorf mit einem Multi-Talent und unkonventionellen Klängen

1711 erscheint Antonio Vivaldis Konzertsammlung „L’Estro Armonico“ in Amsterdam. Nummer 9, das Concerto in D-Dur für Violine, Streicher und Basso continuo, gelangt zwei Jahre später zu Johann Sebastian Bach nach Weimar. Er bearbeitet es, verzeichnet unter Werk 972, für Tasteninstrumente. 2022 berührt Georg Hiemer die „harmonische Eingebung“ Vivaldis, arrangiert den Tonsatz für Trompete und Orgel. Das junge Multi-Talent wartet bei seinem mit viel Beifall bedachten Konzert mit Kantorin Katharina Pohl in der evangelischen Christuskirche in Oberstdorf mit weiteren Überraschungen auf.

