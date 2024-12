Gedanken zum Advent auf Tirolerisch: Werner Schuchter stellt sich in seiner Wahlheimat Fischen vor

„Langsam wead´s stad“ in der Frauenkapelle in Fischen, wenn Werner Schuchter am Mittwoch, 11. Dezember, weihnachtliche Geschichten auf Tirolerisch erzählt und dazu Adventslieder auf der Gitarre zupft.

