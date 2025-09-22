Nach Einbruch in die Alpsee-Bergwelt entdecken Spaziergänger verdächtiges Werkzeug

Icon Menü
In Immenstadt sind Unbekannte in die Räume der Alpsee-Bergwelt eingebrochen. Dabei brachen sie einen Tresor auf.
Von Allgäuer Zeitung
    In Immenstadt sind Unbekannte in die Räume der Alpsee-Bergwelt eingedrungen und haben dort Geld aus einem Tresor gestohlen.
    In Immenstadt sind Unbekannte in die Räume der Alpsee-Bergwelt eingedrungen und haben dort Geld aus einem Tresor gestohlen. Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich (Symbolbild)

    Update 22. September: Am Donnerstag haben Spaziergänger in der Konstanzer Ach Werkzeug gefunden, das laut Polizei mutmaßlich zum Einbruch in die Alpsee-Bergwelt verwendet wurde. Auch hier sucht die Polizei unter der (0831) 9909-0 Zeugen: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Entsorgung der Werkzeuge in die Konstanzer Ach an einer kleinen Straßenbrücke nahe Ratholz in Verbindung stehen könnten?

    Originalmeldung: Einbruch in die Alpsee-Bergwelt in Bühl - Täter flexen Tresor auf

    15. September: In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Verwaltungsräume der Alpsee-Bergwelt nahe Bühl eingedrungen. Der Polizei zufolge brachen dort die Unbekannten mit einem Trennschleifer einen Tresor auf und stahlen das Bargeld.

    Polizei sucht Zeugen

    Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0831/9909-0 um Hinweise: Wem ist dort in der vergangenen Nacht etwas aufgefallen?

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

