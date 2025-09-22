Nach Einbruch in die Alpsee-Bergwelt entdecken Spaziergänger verdächtiges Werkzeug

Update 22. September: Am Donnerstag haben Spaziergänger in der Konstanzer Ach Werkzeug gefunden, das laut Polizei mutmaßlich zum Einbruch in die Alpsee-Bergwelt verwendet wurde. Auch hier sucht die Polizei unter der (0831) 9909-0 Zeugen: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Entsorgung der Werkzeuge in die Konstanzer Ach an einer kleinen Straßenbrücke nahe Ratholz in Verbindung stehen könnten?

Originalmeldung: Einbruch in die Alpsee-Bergwelt in Bühl - Täter flexen Tresor auf

15. September: In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Verwaltungsräume der Alpsee-Bergwelt nahe Bühl eingedrungen. Der Polizei zufolge brachen dort die Unbekannten mit einem Trennschleifer einen Tresor auf und stahlen das Bargeld.

Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0831/9909-0 um Hinweise: Wem ist dort in der vergangenen Nacht etwas aufgefallen?

