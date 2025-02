Unbekannte brechen in Allgäuer Berghütte ein

Unbekannte sind in die Gündleshütte im Oberallgäu eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, kam es wohl zwischen dem 20. Januar und dem 7. Februar zu der Hütte nahe des Engeratsgundsees. Die Täter brachen die Hütte gewaltsam auf und entnahmen einen Verbandskasten.

Die Polizei vermutet: Die Täter wollten eine Wunde versorgen. Ob sie sich tatsächlich in einer Notlage befanden, steht derzeit nicht fest.

Einbruch in Gündleshütte: Polizei sucht Zeugen

Die Täter beschädigten ein Fenster, das sie gewaltsam aufbrachen, und verursachten so einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Weder dem Eigentümer noch der Polizei wurden der Vorfall oder die gewaltsame Öffnung gemeldet. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Sonthofen unter der Telefonnummer 08321/66350 entgegen.

In diese Allgäuer Berghütten wurde bereits eingebrochen

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Immer wieder brechen Diebe in Allgäuer Berghütten ein. In die Untere Lauchalpe nahe des Hochgrat wurde im Jahr 2024 zweimal eingebrochen. Herbert Mader, Alpmeister von der Weidegenossenschaft Maierhöfen, erzählt, was passiert ist: "Beim ersten Einbruch sind die Täter neben der Haustür durch das Fenster eingestiegen." Dazu haben sie zunächst den geschlossenen Fensterladen aufbrechen müssen, sagt Mader. "Dann schlugen sie das Fenster ein, um an den Griff zu kommen." Dabei habe es sich um starke, doppelt verglaste Scheiben gehandelt.

Die Diebe entwendeten Werkzeug, aber auch die Räder zweier Tretroller. "Und Durscht händ se g'hätt", berichtet Mader - die Diebe machten sich demnach auch über in der Alpe lagernde Cola und Spezi her.

Auch in die Lifthütte in Ofterschwang sind bereits Diebe eingebrochen. Was im Juli 2024 passiert ist, erfahren Sie hier.

Bei Einbrüchen in drei Hütten nahe des Freibergsees nahmen die Diebe kurioses Diebesgut mit.

Die Gündleshütte liegt nahe der Engeratsgundsees auf 1622 Metern. Nicht weit entfernt findet man bekannte Gipfel wie den Großen Daumen und das Nebelhorn.