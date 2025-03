Unbekannter bricht in Immenstädter Werkstatt ein - Wer hat etwas gesehen?

Am Sonntagnachmittag ist es in Immenstadt zu einem Einbruch in einer Kfz-Werkstatt gekommen. Der Täter hatte sich gewaltsamen Zugang über das Treppenhaus verschafft, wie die Polizei Immenstadt mitteilt. In der Werkstatt schlug der Einbrecher eine Glasscheibe ein, um in die Büroräume zu gelangen.

Einbruch in Immenstädter Werkstatt: Schaden liegt bei über 2500 Euro

Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren dreistelligen Bereich, der Schaden bei rund 2500 Euro, nach Angaben der Polizei Immenstadt.

Einbruch in Immenstadt: Zeugen gesucht

Wer Hinweise auf die Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der 08323 96100 an die Polizeiinspektion Immenstadt zu wenden.