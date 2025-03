Unbekannter steigt in Sonthofer Café ein

Nach einem Einbruch in ein Café am Sonthofer Spitalplatz sucht die Polizei Zeugen. Laut einer Mitteilung der Beamten stieg ein bislang Unbekannter am Samstag gegen 0.30 Uhr in das Lokal ein und stahl Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe.

Zeugen gesucht: Einbruch in Sonthofen

Der Einbruch fiel demnach erst auf, als Angestellte am Samstagmorgen das Café öffnen wollten. Die Polizei sucht jetzt unter der 08321 / 66350 Zeugen. Wer am Spitalplatz von Freitagnacht auf Samstag etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich melden.