Ein Zelt als Notlösung? So sollen Kunden weiter beim Netto in Fischen einkaufen können

Das Einkaufen beim Netto-Discounter in Fischen ist weiter möglich. Zwar wird der Supermarkt Am Anger 1 in Fischen Mitte September 2025 geschlossen. Doch die Gemeinde Fischen und das Unternehmen haben eine Zwischenlösung aufgetan. Netto errichtet ein Zelt auf dem Parkplatz bei der evangelischen Kirche. Dort können Kunden weiterhin einkaufen – wenn auch nur befristet.
Alter Standort schließt
