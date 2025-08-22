Icon Menü
Einkaufen beim Netto-Supermarkt in Fischen: alter Standort schließt, Übergangslösung in Sicht

Ein Zelt als Notlösung? So sollen Kunden weiter beim Netto in Fischen einkaufen können

Der Supermarkt gibt wohl viel Geld für ein Ausweichquartier aus, während der alte Standort wegen baulicher Mängel schließt. Doch wie geht es in Zukunft weiter?
Von Sibylle Mettler
    Am liebsten wäre es der Gemeinde, der Netto-Supermarkt könnte am alten Standort in Fischen bleiben. Doch die baulichen Mängel sind dort so groß, dass der Discounter nun in eine Alternative zieht.
    Am liebsten wäre es der Gemeinde, der Netto-Supermarkt könnte am alten Standort in Fischen bleiben. Doch die baulichen Mängel sind dort so groß, dass der Discounter nun in eine Alternative zieht.

    Das Einkaufen beim Netto-Discounter in Fischen ist weiter möglich. Zwar wird der Supermarkt Am Anger 1 in Fischen Mitte September 2025 geschlossen. Doch die Gemeinde Fischen und das Unternehmen haben eine Zwischenlösung aufgetan. Netto errichtet ein Zelt auf dem Parkplatz bei der evangelischen Kirche. Dort können Kunden weiterhin einkaufen – wenn auch nur befristet.

