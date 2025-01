Millionenprojekt in Oberstdorf Ehemaliger Marktbaumeister schaltet sich in Debatte um Eisernen Steg in Oberstdorf ein

Der Eiserne Steg ist sanierungsbedürftig. Der ehemalige Oberstdorfer Marktbaumeister schlägt einen Korrosionsanstrich vor. Die Gemeinde hat andere Pläne.