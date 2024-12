Einmal Gala, einmal Kampf: ERC Sonthofen erobert Spitze zurück

Mit einer Fünf-Punkte-Bilanz beendete der ERC Sonthofen den Doppelspieltag der Landesliga am dritten Advent. Die Schwarz-Gelben gewannen beim SC Forst mit 6:1 und siegten zwei Tage später in Ravensburg mit 5:4 nach Penalty. Durch den 13. Sieg im 14. Spiel eroberte der ERC wieder die Tabellenspitze.

Mit einer über 60 Minuten konzentrierten Leistung ließ der ERC beim SC Forst nichts anbrennen. Dank eines gut aufgelegten Fabian Schütze zwischen den Pfosten rangen die Schwarz-Gelben unbequeme „Nature Boyz“ nieder. Filip Krzak, Vladimir Kames und Ondrej Havlicek überzeugen mit jeweils drei Torbeteiligungen. Die engen Matches gegen den SCF in der Saisonvorbereitung (1:3 und 3:2) waren Warnung genug für Sonthofen: Im Stile einer Landesliga-Spitzenmannschaft hat die Mannschaft von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames die Auswärtsaufgabe bei den „Naturburschen“ aber souverän gelöst.

Sonthofen macht beim SC Frost schnell alles klar

Der ERC traf schon nach acht Minuten durch Top-Torjäger Dan Przybyla. Sieben Minuten später demonstrierten die Gäste, warum sie ein ausgezeichnetes Powerplay haben und erhöhten auf 2:0: Verteidiger Robin Berger nahm Maß und schoss seinen zweiten Saisontreffer. Mit einer beruhigenden 2:0-Führung ging es in Peißenberg in die Pause. Im Mittelabschnitt erwischten die Hausherren den besseren Start und verkürzten in der 26. Minute auf 1:2. Die Forster Hoffnung währte allerdings keine sieben Minuten: Dank eines Doppelschlags binnen zwölf Sekunden stellten die Gäste auf 4:1 - Filip Krzak und Ondrej Havlicek sorgten für klare Verhältnisse.

Den Schlussabschnitt kontrollierten defensiv stabile Sonthofer - Fabian Schütze ließ keinen weiteren Treffer zu. In der Schlussphase drehten die Gäste sogar noch einmal auf: Marc Sill schraubte das Ergebnis in der 53. Minute auf 5:1. Den 6:1-Schlusspunkt markierte Ondrej Havlicek 56 Sekunden vor dem Ende.

Schwerer Start für ERC in Ravensburg

Im Nachholspiel in Ravensburg bot der ERC zwei Tage später allerdings eine durchwachsene Leistung und mühte sich letztlich zum 5:4-Sieg nach Penaltyschießen. Insbesondere im ersten Drittel offenbarten die Sonthofer einige Unzulänglichkeiten. Doch nach einer mäßigen Vorstellung und einem komplett verschlafenen ersten Spielabschnitt kämpften sich dezimierte Sonthofer ins Match zurück. Allerdings mussten die Oberallgäuer erst noch in die Verlängerung und ins Penaltyschießen, um stark aufspielende Ravensburger in die Knie zu zwingen. Am Ende war es Filip Krzak, der seine Farben mit einem verwandelten Penalty zum Sieg führte.

Die ersten 20 Minuten in Ravensburg werden nicht in die Geschichtsbücher des ERC eingehen: Ungenaue Pässe im Aufbau, Stellungsfehler in der Rückwärtsbewegung – die Schwarz-Gelben verschliefen das Auftaktdrittel komplett. Die logische Konsequenz: Mutige Ravensburger drehten von Beginn auf und erzielten nach vier Minuten durch Steffen Kirsch das 1:0. In der 14. Minute erhöhte Adrian Kirsch für die Gastgeber auf 2:0. ERC-Keeper Fabian Schütze war bei den Gegentoren machtlos. Zwar verkürzte Sonthofens Top-Torjäger Dan Przybyla nach 16 Minuten im Powerplay auf 1:2 – die kalte Dusche für pomadig agierende Gäste folgte keine 60 Sekunden später: Erneut war es Adrian Kirsch, der das 3:1 schoss.

Helmut Wahl sendet wichtiges Signal ans Team

Die Kabinenansprache von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames muss deutlich ausgefallen sein, denn ab dem Mittelabschnitt fingen die Sonthofer allmählich an, ihr Eishockey zu spielen. Es dauerte aber bis zur 38. Minute, bis sich die Bemühungen des ERC durch Philipp Zeiske auszahlten: Auf Vorlage von Havlicek und Krzak erzielte der Stürmer das 2:3. Doch wie im ersten Drittel auch kassierten die Oberallgäuer keine Zeigerumdrehung später das 2:4 durch Jon Jäger.

Das Sonthofer Trainergespann stellte die Reihen um und ersetzte Fabian Schütze durch Calvin Stadelmann – ein Wechsel, der nichts mit Schützes Leistung zu tun hatte, sondern als Wachrüttler für die Feldspieler gedacht war. Der taktische Schachzug verfehlte im Schlussabschnitt seine Wirkung nicht: Mit einem Doppelschlag in der 42. und 43. Minute egalisierte der ERC die Partie. Das 3:4 markierte Rückkehrer Alex Henkel, den Ausgleich erzielte Jochen Hartmann auf Vorlage von Vladimir Kames und Dan Przybyla.

Mit dem 4:4 ging es erst in die Verlängerung und dann ins Penaltyschießen. Weil Stadelmann im Entscheidungsschießen eine bärenstarke Leistung zeigte und alle Ravensburger Schüsse parierte und Filip Krzak ganz genau zielte, fuhren die Gäste mit einem glücklichen 5:4-Erfolg und zwei Punkten aus diesem Nachholspiel zurück nach Sonthofen. Am kommenden Wochenende spielen die Sonthofer erneut gegen den EVR – und das sogar gleich zweimal: Am Freitag duellieren sich die Teams ab 20 Uhr in Sonthofen, am Sonntag ab 18.30 Uhr wieder in Ravensburg.