Hitzige Debatte: Abriss oder Sanierung? So steht es um die Sonthofer Eissporthalle

Sie ist der Sonthofer liebstes Kind und gleichzeitig ein großer Zankapfel. Sie lockt wöchentlich fast tausend Zuschauer und ist doch vielen ein Dorn im Auge. An der Eissporthalle in Sonthofen scheiden sich die Geister in der Kreisstadt. Nachdem in den Sozialen Medien einmal mehr eine Debatte um einen Abriss der 1958 gebauten Sportstätte an der Hindelanger Straße und einen Neubau entbrannte, luden Bürgermeister Christian Wilhelm und Sportreferent Christian Feger die Öffentlichkeit zu einem Informationsaustausch in die Stadion-Gaststätte „Overtime“.

