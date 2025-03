Ferienort Oberstaufen bietet neues Naturerlebnis-Programm an

Oberstaufen Tourismus bietet neue geführte Erlebnistouren an. Die Gäste sollen so „das Landschaftsmosaik des Naturparks Nagelfluhkette, die vielfältigen Oberstaufener Naturwunder und die Mystik der heimischen Wälder“ kennenlernen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Mit dabei sind jeweils Expertinnen und Experten, die ihr Wissen teilen. Eine Auswahl:

Die Natur mit allen Sinnen genießen: Unterwegs mit Wildkräuterführerin Sofie Fink:

Mittwoch, 2. April, 7. Mai und 4. Juni, jeweils um 10 Uhr: Wildkräuter-Spaziergang; Dauer: 2 Stunden

Mittwoch, 16. April, 21. Mai und 18. Juni, jeweils um 13.30 Uhr: Wildkräuter-Wanderung; Dauer: 3 Stunden

Die Schätze des Naturparks: Thematische Touren mit der Naturpark- und zertifizierten Wanderführerin Laura Dresse

Freitag, 18. Juli und 22. August, jeweils um 10 Uhr: Naturpark-Wanderung: Auf den Spuren des Wassers – Wanderung zu den Buchenegger Wasserfällen; Dauer: 3 Stunden.

Freitag, 13. Juni und 5. September, jeweils um 10 Uhr: Naturpark-Wanderung: Das Hochmoor entdecken – Wanderung durch das Hochmoor ‚Hörmoos‘ am Imberg; Dauer: 4 Stunden

Geheimnisse des Waldes: Die Bedeutung einer nachhaltigen Forstwirtschaft verstehen und hautnah erfahren

Freitag, 9. Mai und 10. Oktober, jeweils um 9.30 Uhr: Waldführung – Die heimischen Wälder aus der Sicht des Forstexperten Andreas Kley; Dauer: 2 Stunden

Freitag, 4. Juli und 8. August, jeweils um 9.30 Uhr: Waldführung – Ist der Wald im Wandel? Insider-Informationen zu den Bergmischwäldern um Oberstaufen mit Forstingenieur Gerhard Rohrmoser; Dauer: 2 Stunden

Jahrhundertealte Traditionen, die Natur und Mensch verbinden: Mit Bergwanderführerin Lena Hofmann Oberstaufens Kulturlandschaft entdecken

Freitag, 20. Juni, 11. Juli, 25. Juli und weitere, jeweils um 14 Uhr: Familien-Erlebnistour am Staufen – Versteckte Waldschätze und interaktive Natur-Stationen erkunden; Dauer: 3 Stunden

Donnerstag, 19. Juni, 10. Juli, 24. Juli und weitere, jeweils um 10.15 Uhr: Wanderung auf den Spuren der Alpwirtschaft – Spannende Einblicke in Oberstaufens Bergwelt; Dauer: 4 Stunden

Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils ab 8 Euro (ab 4 Euro mit Gästekarte). Ausführliche Informationen zu den Touren und Anmeldung unter oberstaufen.de/naturerlebnis.

Tipp in den Osterferien: Das Team des Naturpark Nagelfluhkette bietet ergänzend am Donnerstag, 17. April, ein kostenfreies Naturpark-Freiwilligenprojekt unter dem Titel Farn-Alarm an. Das Motto: „Gemeinsam mit den Naturpark-Rangern der Natur etwas Gutes tun!“ Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen unter nagelfluhkette.info/veranstaltungen.