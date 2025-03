Der Kampffelsen von Immenstadt: Erinnerungen an soziale Konflikte und Jugendkämpfe der Vergangenheit

Im Süden von Immenstadt, zwischen dem westlich gelegenen Gaisbühl und der Riederalp im Osten, verläuft eine Geländerippe, deren steil aufragendes Nagelfluhgestein bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts unter dem Namen „Kampffelsen“ bekannt war. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Erinnerung an die über Jahrzehnte vor sich hinbrodelnden Differenzen der sozial unterschiedlichen Einwohnerschichten der Stadt, erinnert sich unser Autor Siegbert Eckel. Der 83-Jährige hat sich jahrzehntelang mit der Geschichte von Immenstadt befasst und berichtet darüber.

Historischer Zuwachs an Einwohnern

Mit dem Baubeginn der Mechanischen Bindfadenfabrik 1855 hatte auch in Immenstadt die Moderne des Industriezeitalters Einzug gehalten. Die Einwohnerzahl des bis dahin noch sehr ländlich geprägten Städtchens belief sich damals auf 1293 Personen. 1910 hatte sich diese Zahl mit 5029 Personen fast vervierfacht. Auf massive Anwerbungen der Firmenleitung waren Menschen aus Böhmen, Italien, Tirol, Vorarlberg und andere Nichteinheimische zugezogen. Für diese „Fremden“ war im Süden der Stadt ein neues Gemeinwesen entstanden, das von den Ortsansässigen mit Argwohn beobachtet wurde. Anlass zu Reibereien mit den Zugewanderten gab es viele und Fabrikdirektion, Polizei und Stadtrat hatten genug zu tun, diese in Grenzen zu halten.

Kämpfe zwischen sozialen Schichten

Die Jugendlichen erkoren in den Nagelfluhrippen östlich der Stadtgrenze einen „Kampffelsen“. Ihrem jeweiligen sozialen Status entsprechend trafen sich dort über rund einhundert Jahre die „Fabrikler“, die „Vortörler“ und die „Städtler“, um der jeweiligen Gegenpartei zu zeigen, wer die dominierende Kraft in der kleinen Stadt sei. Schon zu Wochenbeginn hieß es dann in den Klassenzimmern der Schule: „Am Sonntag, am Kampffelsen, d‘Fabrikler gegen d‘Städtler!“ Daraufhin wurden eifrig Schwerter geschnitzt, Knüppel und Stecken hervorgeholt und Lagerplätze für Wurfgeschosse angelegt.

Showdown am Kampffelsen von Immenstadt

Am Morgen der geplanten Auseinandersetzung zogen die Beteiligten zum Kampffelsen, meist gedeckt durch den am Weg liegenden Jungwald. Außer dem Austausch von starken Worten geschah meist nicht sehr viel. Die Parteien verschanzten sich hinter ihren Felsen und bekräftigten ihre Schmährufe mit einem Hagel an Ästen, Wurzeln, Tannenzapfen und teilweise auch Steinen. Hatte ein Kämpfer jedoch aus Unvorsichtigkeit die Front überschritten, wurde er gefangen genommen und gefesselt. Er war dann der Willkür seiner Feinde ausgeliefert und diese ließen ihre Wut in Form von Boxhieben, Knüffen und Püffen an ihm aus. (außerdem: Als die Richter in Immenstadt über Pranger oder Galgen urteilten)

Die Übrigen kehrten am Abend glücklich zurück und erzählten den Daheimgebliebenen von ihren Abenteuern. Hatte man sich eine Abschürfung oder Beule geholt, konnte diese als Zeugnis überstandener Gefahren präsentiert werden. Die Mutter des Autors, Jahrgang 1907 und der Schicht der „Vortörler“ zugehörig, wurde von ihren Brüdern mehrfach zur Krankenschwester bestimmt und hatte, ausgerüstet mit Rotkreuz-Armbinde, Häubchen und Verbandspäckchen, die kämpfende Truppe zu begleiten. Die Erweiterung der Stadt in Richtung Osten führte aber schon sehr früh zu einem Aufgehen der Partei der „Vortörler“ in die der „Städtler“. Mit dem Bau von schlichten Wohnungen 1929 in der äußeren Siedlerstraße für sozial schwache Familien war den bisherigen Kämpfern aber ein äußerst tapferer und wendiger Gegenpol entstanden: die „Barackler“! Und bald schon halle es wieder durch die Schulgänge: „Am Sonntag, d`Sädtler gegen d`Barackler“.

Interessanter Einblick in die Geschichte: So lebten die Allgäuer vor 500 Jahren

Den jugendlichen Kampfzügen der Dauerfeinde „Städtler“ – „Fabrikler“ – „Barackler“ konnte auch der Zweite Weltkrieg nicht Einhalt gebieten und noch Anfang der 50er Jahre zogen die Buben mit Prügeln bewaffnet zum „Kampffelsen“. Erst die Angleichung der sozialen Schichten hat vermutlich den Spielen dort oben den Boden entzogen. Übriggeblieben sind dieser Generation schöne Erinnerungen, von der die heutige Jugend aus Sicht des Autors nur träumen kann.