Erlebe die erste Beachparty auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch: Sand, Musik und Alpenpanorama

Erstmals an der Wiedhag-Alpe

Beachparty mit Sand, Liegestühlen und heißer Musik auf 1441 Metern Höhe: Erstmals in Oberjoch am Iseler

Party auf der Wiedhag-Alpe in Oberjoch: Am 23. August Summerfeeling mit Sand und heißen Beats. Außerdem gibt es noch Sonnenuntergangsfahrten mit Alphornmusik
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Den Sonnenuntergang am Berg genießen, das ist ein besonderes Erlebnis
    Den Sonnenuntergang am Berg genießen, das ist ein besonderes Erlebnis Foto: Leonie Küthmann

    Eine Beachparty auf einem Berggipfel gibt’s nicht? Gibt’s doch! Am Samstag, 23. August, verwandelt sich die Wiedhag-Alpe in Oberjoch in einen Strandclub. Ab 14 Uhr findet im Bergdorf, das zur Gemeinde Bad Hindelang gehört, die erste Beachparty auf 1.441 Metern Höhe statt, direkt an einem Bergsee samt Sand und Liegstühlen.

    DJ Chune Yaad sorgt für den modernen Sound. Einen Panorama-Alpenblick gibt es gratis mit dazu. Die Wiedhagbahn bringt laut Pressemitteilung der Gemeinde Bad Hindelang Gäste bequem zur Alpe – an diesem Tag mit einem Sonderbetrieb der Bahn bis 21 Uhr.

    Oberjocher Bergsommer mit Sonnenuntergangsfahrten

    Im Rahmen des Oberjocher Bergsommers gibt es zudem noch an drei Dienstagen (19. und 26. August sowie 2. September) Sonnenuntergangsfahrten. Musikalisch begleitet von Alphornklängen erleben Gäste einen Blick in den Sonnenuntergang an der Wiedhag-Alpe. Am 19. August ist der Berg laut Pressemeldung ganz besonders fest in den Händen der Alphornbläser: Eine Gruppe von insgesamt 30 Musikern hat sich angesagt, um für Gäste und Einheimische aufzuspielen.

    Mit Veranstaltungen wie der Beachparty oder unseren Sonnenuntergangsfahrten wollen wir unterstreichen, dass auch ein Tag am Berg echtes Summerfeeling erzeugen kann“, sagt Florian Riedlinger, der bei den Bergbahnen Hindelang-Oberjoch unter anderem für die Organisation der Veranstaltungen verantwortlich ist.

    Wiedhagbahn in Oberjoch ist täglich geöffnet

    Die Wiedhagbahn ist während des Sommers täglich von 9 bis 16.30 Uhr in Betrieb.

