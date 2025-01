Erst Zoff, dann Dellen im Auto: Zwei Männer geraten in Blaichach aneinander

In Blaichach kam es am Dienstag zu einem Streit zwischen einem 34-Jährigen und einem unbekannten Autobesitzer. Wie die Polizei mitteilt, stritten sich die beiden in der Sonthofener Straße, da ein Auto zu nah am anderen geparkt worden sein soll. Nach dem Streit bemerkte der 34-Jährige vier Dellen an seinem Fahrzeug.

Erst Streit, dann Dellen: Auto in Blaichach beschädigt

Insgesamt beläuft sich der Schaden laut Polizei auf etwa 400 Euro. Die Polizei ermittelt aktuell, wer das Auto des 34-Jährigen beschädigt hat. Wer den Vorfall zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Immenstadt unter 08323 96100 melden.

