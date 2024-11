Berggasthof Hirsch in Steibis eröffnet in wenigen Tagen - er gehört zu einem neuen Hotel

In wenigen Tagen ist es so weit: In einer Stuben-Atmosphäre mit Kachelofen, Holzboden und urigen Möbeln will der Berggasthof Hirsch in Oberstaufen-Steibis Einheimische wie Urlaubsgäste bewirten. Nach Renovierungsarbeiten, Innenumbau und neuer Dekoration steht am Samstag, 7. Dezember, die Wiedereröffnung an. Geleitet wird das historische, 860 Meter hoch gelegene Lokal jetzt von Manuela Schädler.

