Fahrlässiger Vollrausch: Das sieht das Strafgesetzbuch beim Alkohol-Exzess mit möglicher Schuldunfähigkeit vor

Kopf auf den Tisch geschlagen

„Das ist eine Leistung!“ Richterin lobt Angeklagten und gibt Mengenrabatt für Straftaten

Oberallgäuer Hotelmitarbeiter vor Gericht: Es geht um einen Angriff auf den Rettungsdienst, Widerstand gegen die Polizei, Alkohol und Suizidgedanken.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Etwa eine Flasche Whiskey und zwei Flaschen Bier hat in Hotelmitarbeiter im Oberallgäu getrunken, ehe er austickte. Jetzt stand er vor Gericht.
    Etwa eine Flasche Whiskey und zwei Flaschen Bier hat in Hotelmitarbeiter im Oberallgäu getrunken, ehe er austickte. Jetzt stand er vor Gericht. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Stellen Sie sich vor: Sie liegen im Bett. Plötzlich stürmen mehrere Polizeibeamte ins Zimmer, ziehen die Bettdecke weg und fesseln Sie. Wehren Sie sich? Viele dürften diese Frage reflexartig mit „Ja“ beantworten. Dennoch kann das einen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht führen. So auch im Fall eines sturzbesoffenen 27-jährigen Hotelmitarbeiters im Oberallgäu. Da freilich gibt es auch eine Vorgeschichte mit viel Alkohol, einem angekündigten Suizid und einem Angriff auf den Rettungsdienst.

