„Das ist eine Leistung!“ Richterin lobt Angeklagten und gibt Mengenrabatt für Straftaten

Stellen Sie sich vor: Sie liegen im Bett. Plötzlich stürmen mehrere Polizeibeamte ins Zimmer, ziehen die Bettdecke weg und fesseln Sie. Wehren Sie sich? Viele dürften diese Frage reflexartig mit „Ja“ beantworten. Dennoch kann das einen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht führen. So auch im Fall eines sturzbesoffenen 27-jährigen Hotelmitarbeiters im Oberallgäu. Da freilich gibt es auch eine Vorgeschichte mit viel Alkohol, einem angekündigten Suizid und einem Angriff auf den Rettungsdienst.
Kopf auf den Tisch geschlagen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden