So bewertet eine Allgäuer Inhaber-Familie die Zukunft des Skisports

Wie machen Hoteliers Urlaub?

CHRISTIAN NEUSCH: Wir besuchen jedes Jahr kurz mehrere Hotels, um zu lernen und zu sehen, was die anders machen. Unsere drei Söhne sind da die besten Tester. Den Erholungsurlaub als Familie machen wir in einem Ferienhaus, um abzuschalten. In einem Hotel würden wir berufsbedingt immer den Betrieb analysieren und bekämen den Kopf nicht frei.

HANNES NEUSCH: Wir haben in den 1980er-Jahren jede Art von Urlaub getestet, auch mit dem Wohnmobil. Wir wollten wissen, wie sich eine Familie mit Kindern fühlt und welche Vorteile die jeweilige Urlaubsform bietet. Heute müssen meine Frau und ich darauf nicht mehr achten. Wir sind mit Rad und Skiern aktiv, lassen uns aber auch gern verwöhnen. Zudem versuchen wir, eine Woche im Jahr mit allen Kindern und Enkeln gemeinsam Urlaub zu machen.

