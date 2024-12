Neues Prinzenpaar freut sich auf die Saison

Fasching wieder im Gasthof Engel: In Wertach stehen die Termine für die Faschingssaison fest. Auch das neue Prinzenpaar wurde bei der Versammlung des Faschingsvereins gekürt. Andreas Führer, der sich aus der Trommlermannschaft verabschiedet, bleibt dem Faschingsverein erhalten. Er übernimmt zusammen mit seiner Prinzessin Katrin die Regentschaft über die Fasnacht 2025.

Alois Silberbauer, 1. Vorsitzender des Faschingsvereins, hob die hervorragende Zusammenarbeit innerhalb des Vereins hervor und das Engagement der Blaulichtorganisationen. Der Vorstand bleibt nach der Wahl der gleiche, aber bei den Trommlern gibt es Veränderungen. Major Tobias Jörg stellte die Trommlermannschaft vor. Nach über zehn Jahren legten Andreas Führer und Armin Jörg ihre Ämter nieder. Neu dabei sind Lucas Graf und Markus Drindl.

Bianca Sommer legte ihr Traineramt nieder

Auch bei den Gardemädels gibt es frischen Wind. Hanna Färber übergab ihren Platz an Sarah Maier und Katja Hengge wird künftig zusammen mit Ricarda Gast das Training leiten: Nach 17 Jahren verabschiedete sich Bianca Sommer aus der Gardetruppe und legte ihr Amt als Trainerin nieder.

Die Termine

Die Termine im Gasthof Engel: Eröffnungsball ist am Samstag, 11. Januar, Bikiniball: Samstag, 25. Januar, Feuerwehrball: Samstag, 8. Februar, Weiberkränzle: Samstag, 15. Februar, Veteranenball: Samstag, 22. Februar; die Faschingsumzüge in Wertach sind am Faschingssonntag, 2. März, und am Faschingsdienstag, 4. März.