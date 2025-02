Hatte Jesus Humor? Oberallgäuer Pfarrer reimt zum Faschingswochenende

Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der frohen Fasnachtszeit schreibe ich gern Reime nieder und trag bei zu Heiterkeit.

Euch vom Alltag abzulenken, ist der Fasnacht hehres Ziel. An was Frohes sollt Ihr denken, denn vom Tristen gibt’s grad viel.

Lasst Euch ein paar Verse schenken, die absehn vom Weltgescheh’n. Will auf Worte mich beschränken, die euch freu’n, zu Herzen geh’n.

Ich greif auf, ganz frohen Mutes, den Don Bosco, der da sagt: Sei stets fröhlich, und tu Gutes. Bei Geschwätz bleib unverzagt.

Alle Menschen sind Geschwister, von ganz klein bis zum Minister

Einig sein, zusammenpassen, Vielfalt achten, in sich ruhn, „fröhlich sein und Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“.

Alle Menschen sind Geschwister, ringsum auf dem Erdenrund, von ganz klein bis zum Minister. Wir sind viele, wir sind bunt!

Ja, wir sind ein bunter Haufen, üben uns in Toleranz, werden uns zusammenraufen: Nur zusammen sind wir ganz.

Gab’s mit Jesus was zu lachen? Hatte Jesus auch Humor

In Erfüllung der Gebote nehmen wir einander an. Darauf gibt’s ‘ne gute Note. Jeder bringt ein, was er kann.

Gab’s mit Jesus was zu lachen? Hatte Jesus auch Humor? War’s erlaubt, ‘nen Spaß zu machen? Hinweise komm’n selten vor.

Icon Vergrößern Pfarrer Josef Kühn von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Sonthofen. Foto: Kühn Icon Schließen Schließen Pfarrer Josef Kühn von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Sonthofen. Foto: Kühn

Seine Worte brachten Freude, durch sie wuchs die Zuversicht. Jesus führte in die Weite. Enge gab’s bei Jesus nicht.

Augenzwinkernd fragt er: Kann ein Blinder einen Blinden führn? Wird so sein, dass beide dann ein Fallen in die Grube spür’n.

Wenn zwei Menschen sich ergänzen, jeder etwas andres kann, können sie zusammen glänzen, komm’n am Ziel des Weges an.

Und wo Vorurteile nisten, da kann keiner glücklich sein

Jesus hat die Frohe Botschaft. Lass sie Dir zu Herzen gehn. Sie entfaltet eine Urkraft, hilft, das Leben zu verstehn.

Nimm und lies das Evangelium, lass auf Jesu Wort dich ein, und du findest ein Kompendium, das dich anspornt, froh zu sein.

„Ich bin gut, hab keine Fehler. Wär’n nur alle so, wie ich.“ So denkt mancher Erbsenzähler, doch er irret fürchterlich.

Jesus gibt hier zu bedenken: Selbstkritik ist eine Zier. Er will meine Blicke lenken: „Sieh die Fehler erst bei Dir.“

Diese Wahrheit ist schon bitter: Das, was mich am andern stört, ist nicht größer als ein Splitter. Warum bin ich denn empört?

Seht, der Trend geht zum Extremen: Alles bröckelt, alles bricht

Ich beginne zu verstehen und steh da als armer Tropf, konnte gar nicht richtig sehen, hatt‘ ich doch ein Brett vor’m Kopf.

Ich entferne künftig lieber meinen Balken mit Elan als bei meinem Gegenüber rumzumäkeln an ‘nem Span.

Statt uns ständig zu beschweren, sollten wir – ganz allgemein – vor der eignen Türe kehren, dann wird alles sauber sein.

Gibt es lauter Egoisten, tritt soziale Kälte ein. Und wo Vorurteile nisten, da kann keiner glücklich sein.

Seht, der Trend geht zum Extremen: Alles bröckelt, alles bricht. Doch das darf uns niemals lähmen, weil’s dem Christsein nicht entspricht.

Allen, die schwarz-weiß nur malen, sagen wir: Die Welt ist bunt. Diese Welt kann nur erstrahlen, ist durch Vielfalt sie gesund.

(Gedanken zum Sonntag von Pfarrer Josef Kühn, katholische Pfarreiengemeinschaft Sonthofen)