Nach Absage in Kempten So steht es um die Faschingsumzüge in Fischen, Immenstadt und Sonthofen

Das Aus für den Faschingsumzug in Kempten wirft Fragen zur Sicherheit anderer Umzüge im Oberallgäu auf. Wie Städte, Gemeinden und Veranstalter das Thema anpacken.