Beim Faschingsumzug in Sonthofen Autofahrer umfährt Straßensperre bei Faschingsumzug - Ordner landet auf der Motorhaube

Weil ein Autofahrer eine Straßensperre beim Faschingsumzug in Sonthofen umfahren will, stellt sich ihm ein Ordner in den Weg. Doch das hält den Mann nicht auf.