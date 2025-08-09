Icon Menü
Bergbahnen im Allgäu

Fellhornbahn startet mit neuen Großkabinen - und einer spannenden Besonderheit

Die Fellhornbahn I in Oberstdorf geht wieder in den Betrieb. Nicht nur die Kabinen sind neu – sondern auch Technik und Bahnsteige wurden modernisiert.
Von Ulrich Weigel
    Ab dem morgigen Freitag (8. August) ist die erneuerte Großkabinenbahn am Fellhorn in Betrieb.
    Ab dem morgigen Freitag (8. August) ist die erneuerte Großkabinenbahn am Fellhorn in Betrieb. Foto: Ralf Lienert

    Darauf warten Bergfreunde – Einheimische wie Urlauber – mit Spannung: Am Freitag, 8. August, geht die neue „Fellhornbahn I“ in Oberstdorf in Betrieb. Die Großkabinenbahn hat nicht nur zwei neue Kabinen erhalten, sondern wurde auch insgesamt modernisiert. Die offizielle Einweihung ist im September geplant, wenn die Bahn aufs Fellhorn auch ihr 50-jähriges Bestehen nachfeiert.

