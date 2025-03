Kinder zündeln auf einer Wiese in Sonthofen herum - Feuerwehr rückt aus

In Sonthofen hat die Feuerwehr ausrücken müssen, nachdem Kinder herumgezündelt hatten. Laut Polizei war es am Donnerstagnachmittag zu dem Vorfall gekommen. Zwei Grundschulkinder verbrannten auf einer Wiese in der Metzlerstraße Papier, ohne, dass ihre Erziehungsberechtigten davon wussten.

Kinder zündeln in Sonthofen herum und sengen Wiese an - Anwohner löschen Brand

Beim Herumzündeln sengten die Kinder auch einen Teil der Wiese an. Anwohnern gelang es, das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei zu löschen. So wurde bei dem Vorfall niemand verletzt und es kam auch zu keinem weiteren Schaden. Die Polizei berichtet, dass die Kinder sichtlich geschockt waren, welche Gefahr von Feuer ausgehen kann. Die Beamten übergaben sie ihren Eltern.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.