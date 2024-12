B19-Sanierung in Fischen wirft Schatten voraus: Hier drohen Umleitungen

Gut besucht war die Bürgerversammlung von Fischen. Es ging aber auch nicht nur um den Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters Bruno Sauter, sondern auch um die geplante Sanierung des B 19 im Abschnitt zwischen Fischen-Süd und dem Alten Berg in den kommenden zwei Jahren. Und dieses Vorhaben bringt für die Fischinger erhebliche Beeinträchtigungen.

B19-Sanierung bei Fischen - das ist geplant

Geplant ist die komplette Sanierung der B 19 vom südlichen Ortseingang Fischen bis nach Sigishofen. Wie Thomas Riedler vom Staatlichen Bauamt erläuterte, sollen die Bauarbeiten in zwei großen Paketen erledigt werden. Zuerst steht im kommenden Jahr die Sanierung des Abschnitt Fischen-Süd bis Weiler an. In diesem Zuge wird auch der Bereich am Alten Berg so vorbereitet, dass die Bauarbeiten dort ohne Verzögerungen 2026 fortgesetzt werden können.

Dazu wird die Bundesstraße in nördlicher Richtung zwischen Fischen und Sonthofen ab 10. März voraussichtlich bis Ende Juli gesperrt sein. Der Durchgangsverkehr soll wieder einmal über die parallel verlaufenden Kreisstraßen OA 4 und OA 5 rollen. Der örtliche Verkehr im nördlichen Teil Fischens wird in einer Achter-Schleife über Beslerstraße – Wannenkopfweg – Imbergweg -Berger Steige – Bergerweg – Weilerstraße geführt.

Diese Ortsteile sind besonders von den Bauarbeiten betroffen

Besonders gestaltet sich in der Bauphase die Anbindung der Ortsteile Weiler, Maderhalm und Langenwang. So werden die Maderhalmer nur Richtung Süden auf die B 19 gelangen und dann über die Bahnhof- und Ornachstraße weiter ins Dorf fahren. Die Langenwanger müssen ab dem Sportpark in die Mühlenstraße abbiegen und anschließend in die Bahnhofstraße bzw. zum Anger in den Hauptort fahren.

Der Ortsteil Weiler wird fast während der gesamten Bauzeit normal erreichbar sein. Nur zwei bis drei Wochen ist die Anbindung eingeschränkt und wird dann, zumindest für Pkw, über die Unterführung am VG-Gebäude gelenkt. Für Busse und landwirtschaftlichen Verkehr werden sich, wie schon im Abschnitt zwischen Langenwang und Fischen, individuelle Lösungen finden.

Fischen: Gefahrenstelle auf dem Weg zur Schule soll entschärft werden

Die gesamte Baumaßnahme bringe nach den monatelangen Umleitungen deutliche Optimierungen für Fischen, so Riedler. So werde nicht nur die Fahrbahn an der Einmündung zur Bahnhofstraße verbreitert, um Linksabbiegen ohne Stau zu ermöglichen. Es gebe eigene Grünphasen für Linksabbieger von der B 19 in die Beslerstraße und zur Berger Steige. Außerdem sollen Gehweg und Ampel-Wartezonen an der Kreuzung Berger Steige/B 19 verbreitert werden. Hier hätten dankenswerterweise die Anlieger Grundstücksabtretungen zugesagt, damit diese unübersichtliche Gefahrenstelle auf dem Weg zur Schule endlich entschärft werden könne, so Riedler.