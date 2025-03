Misthaufen stoppt betrunkenen Autofahrer bei Verfolgungsjagd in Fischen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es in Fischen im Allgäu eine Verfolgungsjagd zwischen der Polizei Sonthofen und einem Autofahrer gegeben. Als der 36-jährige Fahrer den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er auffällig. Am Ende blieb der Flüchtige in einem Misthaufen stecken.

Fischen im Allgäu: Verfolgungsjagd endet an einem Misthaufen

Als der 36-Jährige von dem Streifenwagen weggefahren ist, fuhr er dabei mit seinem Auto auf einen Bauernhof. Nach Polizeiangaben flüchtete er zu Fuß weiter, bis ihm dann ein Misthaufen in die Quere kam.

Der Mann blieb schließlich in einem Misthaufen stecken. So fassten die Beamten den Flüchtigen, wie die Sonthofer Polizei mitteilt.

Flüchtiger Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss

Die Polizei Sonthofen testete daraufhin den 36-Jährigen. Laut Atemtest hatte der Betrunkene etwa 1,1 Promille Alkohol intus. Sie ordneten bei dem 36-Jährigen eine Blutentnahme an. Den Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

