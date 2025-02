„Gästen unvergessliche Momente bereiten“: 20 Azubis aus der Tourismusbranche feiern Abschluss

20 neue Kolleginnen und Kollegen hat der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (BHG) im Naturparkzentrum Nagelfluhkette in Immenstadt verabschiedet. Bei der Freisprechungsfeier überreichten der Oberallgäuer BHG-Vorsitzende Armin Hollweck und Jenny Busch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) die Abschlusszeugnisse an die Absolventinnen und Absolventen in den Berufen Hotelfachmann/frau, Hotelkaufmann/frau, Restaurantfachmann/frau, Koch/Köchin und Fachkraft für Gastronomie.

„Es ist mir eine große Freude, mit euch gemeinsam einen der bedeutendsten Momente im Leben junger Menschen zu feiern: den Abschluss eurer Ausbildung im Hotel- und Gastronomiebereich“, lobte Hollweck die jungen Kollegen. „Ihr habt nicht nur viel gelernt, sondern auch eine Reise hinter euch, die euch zu den Fachleuten gemacht hat, die heute hier vor uns stehen.“

Lange Arbeitstage und hohe Anforderungen in der Tourismusbranche

Das Oberallgäu sei bekannt für seine Gastfreundschaft, seine Traditionen und seine wunderschöne Natur, sagte der BHG-Vorsitzende. „Und genauso wie diese Region lebt und atmet, habt auch ihr nun eure Wurzeln in einer Branche, die stetig wächst und sich weiterentwickelt.“

Auch Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner, Peter Eisenlauer, Rektor der Berufsschule Immenstadt und Jenny Busch (IHK) beglückwünschten die Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

Trotz langer Arbeitstage, hohen Anforderungen überwiege letztlich doch immer die Freude, den Gästen unvergessliche Momente zu bereiten, sagte Hollweck über die Arbeit in der Tourismusbranche. „Ihr habt bewiesen, dass ihr mit diesen Herausforderungen umgehen könnt, und heute dürft ihr mit Stolz auf das schauen, was ihr erreicht habt.“

Die Jahrgangsbesten Bei der Freisprechungsfeier wurden die Jahrgangsbesten ausgezeichnet: Johannes Bergmann, Hotelfachmann vom Alpenhotel Tiefenbach in Oberstdorf (88 Punkte)

Annalena Göhl, Hotelfachfrau vom Schüle`s Gesundheitsresort & Spa in Oberstdorf (86 Punkte)

Elias Küllmann, Koch vom Sport-& Kurhotel Sonnenalp in Ofterschwang (86 Punkte)